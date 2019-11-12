РИАМО - 12 ноя. В Губернском театре 22 ноября представит премьеру балета «Бахчисарайский фонтан» в редакции народного артиста СССР Вячеслава Гордеева, говорится в сообщении пресс-службы министерства культуры Московской области.

Постановку посвятят 220-й годовщине со дня рождения Александра Пушкина, а также приурочат к Году театра и пятилетию возвращения Крыма в Россию.

«Идея поставить «Бахчисарайский фонтан» возникла еще во время гастролей нашего театра в 2014 году по городам Крыма, история которого так богата легендами, вдохновившими в свое время Пушкина. Сразу осуществить постановку не получилось, но при поддержке министерства культуры Московской области нам удалось реализовать этот проект в год юбилея поэта, а также приурочить премьеру к пятилетней годовщине возвращения Крыма в Россию,», - сказал художественный руководитель театра «Русский балет» Вячеслав Гордеев.

Он также подчеркнул, что мечтает показать балет не только жителям Москвы и Московской области, но и крымчанам. Хореографическая сюита по балету «Бахчисарайский фонтан», в которую вошли фрагменты новой постановки, впервые представили зрителям в июне этого года на Пушкинском театральном фестивале в Больших Вяземах. Тогда она была встречена публикой с восторгом.

В спектакле задействована практически вся труппа театра. Главные партии представят заслуженная артистка Московской области Юлия Звягина, ведущая солистка Дарья Дарина, заслуженный артист РФ Дмитрий Котермин, заслуженный артист России Михаил Мартынюк, лауреат Международного конкурса в Сполето Арутюн Аракелян, лауреат международного конкурса Сиори Фукуда, заслуженный артист России Дмитрий Проценко, ведущий солист, лауреат международного конкурса Артем Кудряшов.

Оформлена постановка с применением 3D-технологий. Мультимедийные инсталляции разрабатывал художник компьютерной анимации Павел Суворов, а над эскизами костюмов работала Екатерина Яковлева.

Премьера балета «Бахчисарайский фонтан» в Губернском театре состоится 22 ноября в 19:00. За несколько дней до этого, 17 ноября, постановку покажут в ЦК «Подмосковье» в Красногорске.

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