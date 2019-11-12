РИАМО - 12 ноя. Обвинение в совершении развратных действий в отношении малолетней в вагоне метро предъявили 56-летнему мужчине, сообщила РИАМО во вторник представитель Главного следственного управления СК РФ по Москве Юлия Иванова.

Подозреваемому предъявили обвинение по части 2 статьи 135 УК РФ (совершение развратных действий без применения насилия).

«По версии следствия, днем 9 ноября мужчина, находясь в состоянии алкогольного опьянения в вагоне электропоезда, следовавшего от станции «Мичуринский проспект» Солнцевской линии до станции «Парк Победы» Арбатско-Покровской линии Московского метрополитена, совершил в отношении девочки 2006 года рождения развратные действия», - сказала Иванова.

Обвиняемого установили и задержали в кратчайшие сроки. Следствие намерено обратиться в суд с ходатайством об избрании в отношении обвиняемого меры пресечения, связанной с лишением свободы.

В настоящий момент обвиняемого проверяют на причастность к другим аналогичным преступлениям. Расследование уголовного дела продолжается.