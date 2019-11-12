РИАМО - 12 ноя. В региональный закон «Об аренде имущества, находящегося в собственности Московской области» готовятся изменения, согласно которым ресурсоснабжающим организациям могут предоставить льготы по аренде инфраструктуры ЖКХ, говорится в сообщении пресс-службы Мособлдумы.

«Изменения затронут ресурсоснабжающие организации региона, которые обеспечивают для жителей бесперебойное теплоснабжение, водоснабжение и водоотведение с помощью арендуемых у Московской области объектов инфраструктуры ЖКХ (магистральные и присоединительные водоводы, водопроводные сети, канализационные коллекторы и сети, сети теплоснабжения и тому подобное). Речь идет об объектах, находящихся в собственности региона», — говорится в сообщении.

Предлагается установить фиксированную ставку арендной платы для этих объектов – один рубль в год за один метр протяженности или один квадратный метр.

«Данная мера — это не только и не столько шаг навстречу коммунальным организациям – в первую очередь она продиктована социальной политикой региона», — отметил спикер Мособлдумы Игорь Брынцалов.

Он уточнил, что, по условиям договора аренды, все арендаторы должны за свой счет обслуживать, ремонтировать, реконструировать инфраструктуру. Так как далеко не все объекты новые, затраты бывают очень высокими. Подмосковье частично компенсирует эти издержки за счет субсидий — более 370 миллионов рублей ежегодно. Однако такая ситуация может привести к росту тарифов для жителей.

«Так, тариф на холодную воду должен увеличиться более чем на 35%, тариф на водоотведение – в три раза при предельном индексе для Московской области в 3,6%. Этого увеличения нагрузки на жителей мы допустить не можем. Решение – не в субсидиях из бюджета, а в установлении изначально более выгодных условий для работы поставщиков коммунальных услуг, и пониженная арендная плата – как раз такое условие», — уточнил Брынцалов.

Соответствующий законопроект планируют вынести на рассмотрение Мособлдумы 14 ноября.