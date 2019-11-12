РИАМО - 12 ноя. На 67 году жизни скончался кандидат технических наук, заслуженный энергетик РФ и испытатель Байконура, заслуженный работник Минтопэнерго РФ Валентин Жандарук, говорится в сообщении пресс-службы администрации городского округа Краснознаменск.

«С 2005 по 2012 год Валентин Иванович руководил муниципальным унитарным предприятием СЭС «Энергетик», внес значительный вклад в развитие системы электроснабжения городского округа Краснознаменск. Так, в 2007 году на предприятии была разработана и введена в работу географическая измерительная система с использованием космических технологий, в 2010 году завершена работа по вводу в эксплуатацию системы автоматизированного контроля и учета электроэнергии», - говорится в сообщении.

Жандарук имел множество правительственных наград и являлся полковником в отставке. Он принимал активное участие в общественной жизни города, являлся одним из инициаторов закладки и строительства в Краснознаменске памятника воинам-интернационалистам и участникам локальных вооруженных конфликтов, а также памятника «Покорителям космоса».

Администрация, глава и совет депутатов горокруга Краснознаменск выразили соболезнования родным и близким Жандарука. Он ушел из жизни 8 ноября.