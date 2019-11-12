РИАМО - 12 ноя. Еще 46 многодетных семей в Подмосковье получат земельные участки, были утверждены 19 схем участков, говорится в сообщении пресс-службы министерства имущественных отношений Московской области.

«Еще 46 многодетных семей в 14 городских округах Подмосковья получат бесплатные земельные участки – столько участков было согласовано Минмособлимуществом для предоставления многодетным семьям за прошедшие 2 недели», – сказал министр имущественных отношений Московской области Владислав Коган.

Он добавил, что были утверждены 19 схем участков, в соответствии с которыми земельные участки будут сформированы и поставлены на кадастровый учет для последующего предоставления.

Многодетные семьи Серпухова получат 16 участков, семь участков передадут семьям Наро-Фоминска, по три участка – семьям Воскресенска и Дмитровского округа, по два – в Щелкове, Орехово-Зуеве, Коломне, Лотошине, Чехове, Шаховской, Богородском округе. По одному участку предоставят в Талдомском, Рузском и Раменском городских округах.

Схемы будущих участков утвердили для многодетных семей Можайского городского округа. 17 участков будут сформированы в деревне Павлищево, а два – в районе Сибирского бульвара.

Многодетным семьям будет передано почти 8 гектаров земли.