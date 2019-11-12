РИАМО - 12 ноя. До конца года в Московской области запустят семь перерабатывающих производств и два животноводческих комплекса молочного направления, говорится в сообщении пресс-службы министерства инвестиций и инноваций Подмосковья.

Новые объекты молочной промышленности смогут ежегодно производить около 40 тысяч тонн молока, а также перерабатывать сотни тонн продукции каждый день.

«Только по проектам в молочной отрасли область всего за один год получит свыше 6 миллиардов рублей инвестиций: в создание ферм инвесторы вложат свыше 1 миллиарда, в запуск производств – до 5,6 миллиарда. Кроме того, новые предприятия обеспечат работой 400 человек. В следующие два года темп ввода новых производств планируем сохранить: в 2020-2021 годах откроется 14 новых объектов», – отметил зампред правительства Московской области Вадим Хромов.

Уже в текущем году АО «Воскресенское» открывает цех переработки молока мощностью в 2 тонны. ЗАО «Озерецкий молочный комбинат» также запустит две новые линии розлива молочной продукции, а ОАО «Дмитровский молочный завод» введет в эксплуатацию производство мороженого восьми видов. «Valio» (филиал «Ершово») также откроет девятую линию по выпуску плавленых и твердых сыров.

Новые животноводческие комплексы также появятся в 2019-2020 годах в Ступине и Озерах, а также в Волоколамском округе. Производство компании ООО «Ступинская Нива» будет рассчитано на 3,55 тысячи коров или 21,45 тысячи тонн молока в год. В то же время на производстве ООО «ТиЭйч-РУС Милк Фуд» смогут производить 8,4 тысячи тонн молока в год, а рассчитано оно на 1,2 тысяч коров. Производство ОАО «Агрофирма Сосновка» будет рассчитано на почти 12 тысяч коров или 9 тысяч тонн молока в год.

«Подмосковье наращивает темпы запуска производств: если за предыдущие 5 лет в области открыли 20 объектов, то уже к концу этого года запустится 9. Важно, что большинство из них будет производить не сырье, а готовый конечный продукт, который затем отправится на прилавки магазинов или даже на экспортный рынок», – отметил министр сельского хозяйства Московской области Андрей Разин.

Стратегии развития молочной отрасли обсудят на предстоящем VI Международном агропромышленном молочном форуме, который пройдет 26-27 ноября 2019 года в Доме правительства Московской области.