РИАМО - 12 ноя. Следователем линейного управления МВД России по аэропорту Домодедово предъявлены обвинения четверым фигурантам уголовного дела о контрабанде кречетов, занесенных в Красную книгу РФ, говорится в сообщении пресс-службы ГУ МВД России по Московской области.

Ранее оперативники ЛУ МВД России в аэропорту Домодедово совместно с сотрудниками ФСБ и представителями таможни задержали работника авиакомпании по подозрению в контрабанде. Мужчина пытался погрузить трех кречетов на самолет, вылетавший в Объединенные Арабские Эмираты. В аэропорт птиц доставил его знакомый.

«В ходе предварительного расследования установлено, что задержанный является одним из участников группы, осуществлявшей незаконную поставку краснокнижных птиц в ОАЭ. Предполагаемый организатор противоправной деятельности – гражданин Российской Федерации, имеющий за рубежом канал сбыта. В аэропорт птиц доставлял бывший работник авиакомпании, который передавал живой товар своему знакомому – перронному водителю одной из российских авиакомпаний», - говорится в сообщении.

Благодаря полномочиям одного из участников группы птиц удавалось незаконно провозить на служебную территорию. Также, по данным следователей, начальник докеров воздушной гавани изготавливал фиктивные сопроводительные документы и погружал птиц в самолет.

На сегодняшний день трое фигурантов дела заключены под стражу. Еще один находится под домашним арестом. Предварительное расследование продолжается.