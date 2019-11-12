РИАМО - 12 ноя. В столичном парке «Зарядье» прошло награждение самых активных участников 19-го краудсорсинг-проекта «Мой парк», в рамках проекта участниками было предложено более 2 тысяч идей по развитию парков, из которых было отобрано 349 идей, их реализуют в столичных парках, передает во вторник корреспондент РИАМО.

«В этом году это всего второй краудсорсинг-проект, который мы проводим у себя на площадке. При этом мы бьем рекорды. <...> Сейчас проект, посвященный развитию парков в Москве, по количеству участников занимает уже второе место. Впереди него развитие поликлиник, которое реализуется достаточно давно. <...> В проекте «Мой парк» было подано свыше 2 тысяч идей. Все то, что отбирается, будет реализовано», - сказал руководитель ГКУ «Новые технологии управления» Александр Пищелко.

По его словам, все, кто получил благодарности за участие в проекте, получат от «Мосгорпарка» бесплатный прокат на катках в течение всего зимнего сезона.

«Из двух тысяч предложений было отобрано 349 идей. Мы берем на себя реализацию этих идей. Все идеи, которые мы отобрали - это те идеи, которые мы готовы реализовать. На наш взгляд и по мнению экспертов, это те идеи, которые помогут изменить наш город», - отметил директор объединенной дирекции «Мосгорпарк» Вячеслав Дунаев.

Всего в девятнадцатом краудсорсинг-проекте «Мой парк» приняли участие 20016 человек. Участники предложили 2144 идеи. 349 идей вошли в план реализации. Одними из самых популярных стали идеи по проведению мастер-классов по изготовлению кормушек, кинопоказам в парках, высадке деревьев и так далее.