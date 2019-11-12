РИАМО - 12 ноя. В Одинцовском городском округе УК «Региональный оператор» (крупнейший оператор по обращению с ТКО в регионе) расширил свой автопарк для обеспечения раздельного сбора мусора, так, на маршруты уже вышли 30 новых мусоровозов КамАЗ и MAN, говорится в сообщении пресс-службы министерства ЖКХ Подмосковья.

Планируется, что в ближайшее время число машин увеличат до 50. Объем кузова одного мусоровоза — от 15 до 21 кубометра, этого достаточно, чтобы осуществлять ежедневный вывоз отходов с 90 контейнерных площадок, загружая до 200 контейнеров.

«Сегодня в Московской области отходы вывозят 989 современных мусоровозов, 100 из них - синие мусоровозы, они собирают отходы из синих контейнеров, и 889 - серые, предназначены для сбора смешанного мусора», - сказал исполняющий обязанности министра жилищно-коммунального хозяйства Московской области Антон Велиховский.

Он также отметил, что весь автопарк брендирован по системе «два бака», а также оборудован автоматизированной системой «АИС-Отходы», которая позволяет отслеживать маршрут и график работы мусоровозов, а также контролировать транспортировку мусора онлайн.

Раздельный сбор отходов стартовал в Подмосковье с начала 2019 года. Сегодня в зоне ответственности УК «Региональный оператор» - три областных кластера: Каширский, Сергиево-Посадский и Рузский.