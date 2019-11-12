РИАМО - 12 ноя. В городском округе Солнечногорск на базе мастерской управления «Сенеж» президентской платформы «Россия – страна возможностей» реализуют образовательную программу для волонтерских организаций и представителей исполнительной власти в регионах «Норма жизни», говорится в сообщении пресс-службы мастерской.

«Норма жизни» - одна из программ масштабного образовательного проекта, ориентированного на управленцев, госслужащих и людей с активной гражданской позицией. Программа - начало диалога между волонтерскими организациями и представителями исполнительной власти в регионах РФ», - говорится в сообщении.

Мероприятия реализуются силами мастерской «Сенеж» совместно с московской школой управления «Сколково» по инициативе Роспатриотцентра. Целью образовательной программы является интеграция технологий волонтерства в работу социальных организаций за счет создания прецедентов успешного взаимодействия добровольцев и принимающих учреждений.

Ожидается, что участие в программе примут руководители органов исполнительной власти различных регионов России, которые курируют вопросы социального развития, а также представители некоммерческих организаций и волонтерских организаций. Всего в программе примут участие команды из 20 субъектов. Первый трехдневный модуль проведут с 13 по 15 ноября.

В ходе реализации образовательной программы со слушателями побеседуют начальник управления президента РФ по общественным проектам Сергей Новиков, советник министра экономического развития Артем Шадрин, директор Федерального центра поддержки добровольчества и наставничества в сфере охраны здоровья Георгий Надарейшвили и директор ФГБУ «Роспатриотцентр» Ксения Разуваева.

Образовательная программа «Норма жизни» продлится до мая 2020 года. По окончании курса слушатели получат соответствующие сертификаты.