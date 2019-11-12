РИАМО – 12 ноя. Социальная сеть «Одноклассники» запустила сервис, с помощью которого можно звонить в компании внутри соцсети, пользователи смогут совершать и голосовые, и видеозвонки в группы, администраторы групп смогут настраивать прием, перераспределение и запись звонков, говорится в сообщении пресс-службы «Одноклассников».

«Одним из первых возможность позвонить в «Одноклассниках» интегрировал сервис заказа такси «Ситимобил» – в тестовом режиме в официальной группе можно заказать такси во всех городах присутствия сервиса. Также с помощью звонков в «ОК» можно будет обратиться с вопросом в ряд общественных организаций: официальное сообщество российских учителей, Национальный центр финансовой грамотности, фонд по борьбе с инсультом «ОРБИ» и другие организации», — говорится в сообщении.

В день запуска сервиса в официальной группе самой соцсети откроется горячая линия службы поддержки «ОК», она будет работать с 12 до 15 часов.

В группах в «Одноклассниках» появятся полноценные колл-центры. Так, благодаря сервису пользователи смогут звонить в интернет-магазины.

Позвонить в компанию можно будет и без авторизации в соцсети – с помощью специального виджета, который владелец группы сможет получить в настройках и установить на свой сайт.

«Мы последовательно развиваем платформу звонков и экосистему для бизнеса в соцсети. Теперь мы объединяем эти технологии, чтобы все организации и группы в «ОК» могли общаться со своими клиентами и подписчиками с помощью голосовых и видеозвонков», — отметила директор по продуктам «Видео», «Лента» и OK Live «Одноклассников» Марина Краснова

Новый сервис работает на всех платформах: позвонить в группу можно будет как с десктопной версии «ОК», так и из приложений на iOS и Android.