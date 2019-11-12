РИАМО - 12 ноя. Мужчину, подозреваемого в убийстве знакомого, задержали на северо-западе Москвы, в настоящее время с задержанным проводятся следственные действия, сообщила РИАМО во вторник представитель пресс-службы ГСУ СК РФ по столице Юлия Иванова.

По ее словам, в ночь с 11 на 12 ноября в квартире, расположенной вблизи дома по Туристской улице, было обнаружено тело мужчины 1979 года рождения с ножевым ранением в области сердца.

«По подозрению в совершении указанного преступления задержан мужчина 1973 года рождения. Расследуется уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного частью 1 статьи 105 УК РФ (убийство)», – сказала Иванова.

В настоящее время с задержанным проводятся следственные действия, по результатам которых фигуранту будет предъявлено обвинение, и избрана мера пресечения.