РИАМО - 12 ноя. Арбитражный суд города Москвы признал законным решение Московского областного управления Федеральной антимонопольной службы России о внесении сведений в отношении ЗАО «Сибур-Петрокон» в реестр недобросовестных поставщиков, говорится в сообщении пресс-службы антимонопольного ведомства.

«Ранее в Московское областное УФАС России поступило обращение от казенного учреждения «Ритуал» городского округа Кашира о внесении сведений в отношении ЗАО «Сибур-Петрокон» в реестр недобросовестных поставщиков по факту уклонения от заключения контракта на поставку нефтепродуктов через автомобильные заправочные станции для нужд казенного учреждения «Ритуал», - говорится в сообщении.

Управление признало действия компании незаконными, а сведения в отношении ЗАО «Сибур-Петрокон» — подлежащими включению в реестр недобросовестных поставщиков.

Общество не согласилось с обвинениями обратилось в суд.

Арбитражный суд города Москвы отказал ЗАО «Сибур-Петрокон» в удовлетворении требований и подтвердил законность и обоснованность решения Московского областного УФАС России.