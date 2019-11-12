РИАМО (БАЛАШИХА) - 12 ноя. Педагог физической культуры и тренер секции карате общеобразовательной школы №5 Балашихи Александр Сурков завоевал две медали в 11 чемпионате Европы по карате, проходившем в городе Скопи в Северной Македонии, сообщается на сайте администрации муниципалитета.

На турнире выступили также воспитанники Суркова, ученики школы №5 – девятиклассница Елизавета Глетковская и пятиклассник Илья Кушнерчук.

«Мы вошли в состав сборной РФ, выступали в общем составе, было более 50 спортсменов из России – достаточно большая команда, но в основном это были дети. Из взрослых выступал я один, для взрослой команды я привез такой результат – серебро и бронзу, это достаточно хорошо», – сказал Сурков.

Он добавил, что занял второе место и выиграл серебряную медаль в дисциплине «Кумитэ Шобу Иппон», третье место завоевал в «Джиу кумитэ».

Также бронзовую медаль получил 11-летний Илья Кушнерчук в спарринге по категории «Шобу Иппон».

Кушнерчук рассказал, что на соревнованиях заграницей был впервые.

«Первый же бой у меня был со спортсменом из Румынии. Он очень резкий и сильный спортсмен, но я выиграл и прошел дальше. Следующий бой был со спортсменом из Турции. Было сложновато и я ему, к сожалению, проиграл – он был немного посильнее меня. Но мне кажется, что для первого раза я выступил очень хорошо», – пояснил Кушнерчук.

Одиннадцатый чемпионат Европы по карате сетокан провели по правилам всемирной федерации сетокан World Shotokan Federation в столице Северной Македонии, городе Скопье. В нем приняли участие около 20 стран.