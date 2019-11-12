РИАМО – 12 ноя. Автомобильный эксперт Игорь Моржаретто усомнился в том, что в России в ближайшее время могут ввести какие-то ограничения на использование шипованной резины, сообщает Федеральное агентство новостей.

Ранее «Автодор» порекомендовал уменьшить период использования шипованной резины. Так, например, для уменьшения износа дорожного полотна предлагается сократить срок эксплуатации шипованных шин до 188 дней с 273. Моржаретто подчеркнул, что это просто исследование зарубежного опыта в данной сфере.

«Это просто предложение провести некие исследования в нашей стране, изучить иностранный опыт и, возможно, опубликовать рекомендации. Никаких запретов нет и не предвидится в ближайшее время», — сказал эксперт.

При этом он отметил, что эта инициатива может даже не найти продолжения. В отдаленном будущем ограничения по срокам использования шипованной зимней резины могут ввести, но только на региональном уровне.

«Вводить единые ограничения по всей России нелепо. Так, сейчас в Архангельске -10 градусов, а в Краснодаре +26 градусов. Поэтому это очень дальняя история», — заключил Моржаретто.

С уважением,