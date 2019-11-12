РИАМО – 12 ноя. Жительница подмосковной Балашихи разводит карликовых свиней в своей квартире, соседи жалуются на женщину, так как в доме стоит невыносимый запах, сообщает во вторник РЕН ТВ.

По словам соседей, у женщины живут около 20 свиней.

«Уже несколько лет люди пытаются найти управу на зоозащитницу, но все безуспешно. Хозяйство неумолимо растет, а сама она только чаще стала мелькать в телешоу», — говорится в сообщении.

Хозяйка животных разводит мини-пигов. Она не только продает животных, но и предоставляет карликовых свиней для съемок в шоу и кино.

По словам соседей, у зоозащитницы в квартире все заставлено цирковыми игрушками, клетками и костюмами животных, лежат протухшие фрукты. Жители также жалуются, что за свиньями никто не убирает и стоит невыносимый запах.

Соседи также отметили, что у женщины в разное время жили козлята, птицы, обезьяны, енот.

Жители планируют написать заявление в полицию и надзорные органы.