РИАМО - 12 ноя. За неделю в Подмосковье ввели в эксплуатацию свыше 2 тысяч квартир, большую их часть ввели в Балашихе, говорится в сообщении пресс-службы министерства жилищной политики Московской области.

«На прошлой неделе в Московской области ввели в эксплуатацию восемь жилых объектов более чем на 2 тысячи квартир», — сказала министр жилищной политики Подмосковья Инна Федотова.

Больше всего квартир ввели в эксплуатацию в Балашихе – 1458 в четырех 17-этажных домах ЖК «Столичный». 259 квартир появилось в Клину в районе 84 километра Ленинградского шоссе на пересечении с автодорогой «Клин-9».

В Воскресенске в 11-этажном доме ввели в эксплуатацию 184 квартиры. В Апрелевке в Наро-Фоминском округе разрешение на ввод выдали девятиэтажному дому с 120 квартирами.

В Солнечногорске построили трехэтажный дом на 30 квартир.