РИАМО (ЛЮБЕРЦЫ) - 12 ноя. Турнир по футболу среди воспитанников спортивных школ подмосковных Люберец пройдет 16 и 17 ноября, говорится в сообщении пресс-службы администрации горокруга.

«Турнир по футболу среди воспитанников спортивных школ городского округа Люберцы пройдет 16 и 17 ноября. Соревнования посвящены 90-летию образования Московской области», – сказал председатель спорткомитета округа Владимир Сурков.

По его словам, в турнире примут участие восемь команд из Москвы, Люберец, Томилина, Октябрьского, Краскова, Жуковского, Раменского. Возраст участников – 11 лет.

Начало соревнований 16 ноября в 10:00.