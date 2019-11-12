РИАМО (ЛЮБЕРЦЫ) - 12 ноя. Новые музыкальные инструменты получили педагоги и воспитанники детской музыкальной школы №2 Люберец, говорится в сообщении пресс-службы администрации горокруга.

«У нас появились новые музыкальные инструменты: четыре электрических фортепиано, ученические баян и аккордеон, балалайка, домра и долгожданный саксофон. Сегодня музыкальная школа переживает по-настоящему радостные моменты», – сказала директор музыкальной школы №2 Татьяна Матвеева.

Она выразила благодарность администрации округа и лично главе Владимиру Ружицкому.

«Спасибо за помощь и понимание важности культуры и музыкального воспитания молодого поколения», – заключила Матвеева.