РИАМО - 12 ноя. Дорожно-транспортное происшествие произошло улице Миклухо-Маклая на юго-западе Москвы, в настоящий момент на месте работают экстренные службы, сообщается в Twitter-аккаунте Центра организации дорожного движения столицы.

Авария случилась в районе дома №59. Сейчас движение на месте ДТП крайне затруднено.

«Полностью перекрыто движение в сторону Профсоюзной улицы. Проезд организован по встречке», - говорится в сообщении.

В ЦОДД также порекомендовали водителям объезжать место аварии по улице Введенского.