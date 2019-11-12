РИАМО - 12 ноя. Мужчину с ножевым ранением обнаружили на автобусной остановке в Клину, его госпитализировали и задержали подозреваемого в нанесении ему данных увечий, сообщил РИАМО во вторник сотрудник пресс-службы ГУ МВД РФ по Подмосковью.

Накануне рано утром на улице Карла Маркса в Клину с автобусной остановки бригадой скорой помощи с проникающим ножевым ранением брюшной полости доставлен и госпитализирован мужчина 1985 года рождения.

«В ходе проведения оперативно-разыскных мероприятий за совершенное преступление установлен и доставлен в ОМВД мужчина 1990 года рождения. Преступление совершено на почве внезапно возникших неприязненных отношений, в ссоре», - сказал собеседник агентства.

Правоохранители возбудили дело, подозреваемого задержали.