РИАМО (БАЛАШИХА) - 12 ноя. Депутат Мособлдумы Тарас Ефимов провел прием граждан в общественной приемной председателя партии «Единая Россия» Дмитрия Медведева в Подмосковье, житель Видного обратился к нему с вопросом запуска социального маршрута от метро «Новогиреево» до областного онкологического диспансера в Балашихе, сообщил «РИАМО в Балашихе» сотрудник пресс-службы депутата.

Во вторник в ходе приема житель Видного Владимир Антипов рассказал, что несколько раз в год ему приходится посещать онкодиспансер в Балашихе. Добираться до учреждения приходится с несколькими пересадками с коммерческого на общественный транспорт, а для пенсионеров, вынужденных по состоянию здоровья посещать диспансер, – это накладно. Социальные маршруты ходят от метро «Щелковская» и «Партизанская», но идут они больше часа, а от метро «Новогиреево» до медучреждения ехать 20 минут, но автобуса нет.

«Московский областной онкологический диспансер ежедневно посещают сотни жителей Подмосковья. Здесь работают уникальные врачи, которые проводят уникальные операции по спасению людей с помощью сложнейшего высокоточного оборудования», – сказал Ефимов.

Он согласился, что прямой социальный маршрут от метро «Новогиреево» до балашихинского онкодиспансера будет востребован и добавил, что проработает этот вопрос совместно с «Единой Россией» и Комитетом по вопросам транспортной инфраструктуры, связи и информатизации Московской областной думы.

Московский областной онкологический диспансер является ведущим учреждением Московской области в лечении злокачественных новообразований различных локализаций. Медучреждение расположено по адресу: Балашиха, улица Карбышева, дом №6.