РИАМО - 12 ноя. Конфликт двух человек закончился убийством в подмосковном Чехове, подозреваемый задержан, сообщил РИАМО сотрудник пресс-службы ГУ МВД РФ по региону.

10 ноября в 18:26 в поселке Васькино Чехова у дома с ножевыми ранениями обнаружен труп человека.

«В ходе проведения оперативно-разыскных мероприятий за совершенное преступление установлен и доставлен в следственный отдел по Чехову ГСУ СК России по Московской области – мужчина 1961 года рождения», - сказал собеседник агентства.

Преступление совершено на почве внезапно возникших неприязненных отношений, в ссоре.

По факту инцидента возбуждено уголовное дело, подозреваемый задержан.