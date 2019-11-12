РИАМО - 12 ноя. Конфликт двух человек закончился убийством в подмосковном Чехове, подозреваемый задержан, сообщил РИАМО сотрудник пресс-службы ГУ МВД РФ по региону.
10 ноября в 18:26 в поселке Васькино Чехова у дома с ножевыми ранениями обнаружен труп человека.
«В ходе проведения оперативно-разыскных мероприятий за совершенное преступление установлен и доставлен в следственный отдел по Чехову ГСУ СК России по Московской области – мужчина 1961 года рождения», - сказал собеседник агентства.
Преступление совершено на почве внезапно возникших неприязненных отношений, в ссоре.
По факту инцидента возбуждено уголовное дело, подозреваемый задержан.
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