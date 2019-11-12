РИАМО - 12 ноя. Задержанному по подозрению в призывах к экстремистской деятельности, а также угрозах убийством и причинения вреда здоровью в адрес судьи Московского городского суда Алексею Вересову предъявили обвинение, сообщается на сайте Следственного комитета РФ.

Накануне ранее уже судимого Вересова доставили в СК РФ в Москву из Удмуртской Республики. Его допросили, в ходе следственных мероприятий он признал свою вину.

«Ему инкриминируется преступление, предусмотренное частью 2 статьи 280 УК РФ (публичные призывы к осуществлению экстремистской деятельности, совершенные с использованием информационно-телекоммуникационных сетей, в том числе сети «Интернет»)», - говорится в сообщении.

В ближайшее время СК направит в суд ходатайство об избрании Вересову меры пресечения. Следователями продолжаются мероприятия, которые призваны помочь в закреплении доказательственной базы.