РИАМО - 12 ноя. В городском округе Электросталь центр молодежного инновационного творчества (ЦМИТ) «Техношкола» будет обучать школьников и студентов по пяти направлениям образовательной программы: «Развитие интеллекта», «Робототехника», «Программирование», «3D-проектирование», «Прототипирование», говорится в сообщении пресс-службы министерства инвестиций и инноваций Московской области.

«Это один из уникальных центров, открытых в последние годы в Московской области. Интерес к работе с учреждением проявили следующие крупные промышленные предприятия: ПАО «МСЗ», ГК АО «Росатом», АО «Металлургический завод Электросталь», ОАО «ЭЗТМ», ООО «Радинтех». Этим обусловлен и выбор специализации ЦМИТа: «Альтернативные источники энергии» и «Приборостроение», - сказал заместитель председателя правительства Московской области Вадим Хромов.

Он добавил, что субсидия из областного бюджета была направлена на приобретение высокотехнологичного оборудования для ЦМИТа: 3D-принтеров, режущих плоттеров, лазерных и фрезерных станков, паяльных станций и другой техники. Центр рассчитан на обучение 600 человек ежегодно, а учениками могут стать не только школьники, но и студенты, а также взрослое поколение людей.

Образовательные программы ЦМИТа в Электростали включают пять авторских курсов и обучение на современном оборудовании по направлениям: «Развитие интеллекта», «Робототехника», «Программирование», «3D-проектирование», «Прототипирование».

Центр уже принял первых посетителей. Он стал вторым, который был открыт при поддержке правительства Московской области в 2019 году, и шестнадцатым по счету в рамках всей программы. ЦМИТ будет частью городского образовательно-технического кластера наряду со станцией юных техников, центром инженерно-технических компетенций ГК АО «Росатом», «IT-КУБ», компьютерным центром.

Сейчас в Московской области успешно функционируют 15 центров молодежного инновационного творчества: в Дубне, Дмитрове, Жуковском, Протвине, Пущине, Одинцове, Балашихе, Фрязине, Красногорске, Люберцах, Химках, Сергиевом Посаде, Котельниках, Подольске и Орехово-Зуеве. Это самое большое количество подобных центров среди всех субъектов России. В 2019 году также ЦМИТы откроются в Ступине и Солнечногорске.