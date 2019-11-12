РИАМО – 12 ноя. Сиретхорн Лиарамват из Таиланда победила в 58-м Международном конкурсе красоты «Мисс интернешнл», сообщает во вторник Федеральное агентство новостей.

«В этом году конкурс проходил в Токио. Победительницей «Мисс интернешнл» была объявлена фармацевт из Таиланда. Лиарамват опередила представительниц 83 стран», — говорится в сообщении.

Звания вице-мисс получили представительница Мексики Андрея Тоскано, Арриот Лейн из Великобритании, Эвелин Наматову из Уганды и Мария Венгоеча из Колумбии.

«Мисс интернешнл» является одним из самых престижных конкурсов красоты наряду с конкурсами «Мисс Вселенная», «Мисс мира» и «Мисс Земля». На конкурсе «Мисс интернешнл» оценивают не только красоту девушек, но и их нравственные качества.