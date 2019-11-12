РИАМО – 12 ноя. Директор «ВИМ Авиа» Александр Кочнев и главный бухгалтер компании-перевозчика Екатерина Пантелеева, обвиняемые в мошенничестве, предстанут перед судом, сообщает во вторник Федеральное агентство новостей.

«Главное управление по расследованию особо важных дел СК РФ завершило расследование в отношении Кочнева и Пантелеевой. Им предъявлены обвинения в злоупотреблении полномочиями и в мошенничестве в сфере кредитования, использовании подложных документов», — говорится в сообщении.

Руководство «ВИМ Авиа», собственником которой является Рашид Мурсекаев, скрывало убытки, указывая в отчетности ложные сведения о прибыли. Компания могла брать крупные кредиты. Часть средств перевели на счета ирландской фирмы, связанной с собственником.

Мурсекаев с женой в 2015-2017 годах получили свыше 162 миллионов рублей в качестве зарплаты и дивидендов. Убытки компании превысили 2,5 миллиарда рублей. Ущерб от деятельности «ВИМ Авиа» 13 компаниям составил более 890 миллионов рублей.

Мурсекаев и финансовый директор «ВИМ Авиа» Алевтина Калашникова объявлены в международный розыск.

Ситуация с авиакомпанией «ВИМ-Авиа» обострилась в третьей декаде сентября 2017 года. У перевозчика отсутствовали ресурсы для продолжения операционной деятельности, в результате чего были прекращены заправка и обслуживание воздушных судов в аэропортах РФ и иностранных государств.