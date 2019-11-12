РИАМО - 12 ноя. В Москве вскоре приступят ко второму этапу создания пешеходной зоны, которая свяжет храм Христа Спасителя и Якиманскую набережную, сообщается на сайте RosTender.info.

«Вторая очередь будет включать реконструкцию Патриаршего пешеходного моста с подмостовым пространством. Работы первого этапа второй очереди оцениваются в 837 миллионов рублей, средства поступят из городского бюджета. Администрация Москвы объявила тендер по выбору подрядчика, итоги которого подведут 20 ноября», - говорится в сообщении.

Согласно конкурсной документации, на этом этапе на участке построят пешеходную зону набережной и проведут реконструкцию здания «Малые своды» с двумя его подземными этажами и одним надземным. В историческом здании, которое находится под Патриаршим мостом, предполагается разместить общественно-культурный центр.

Также будут переустроены лестничные спуски на нижнюю часть набережной, к воде, заменены парапеты моста, и проведено благоустройство. Работы данного этапа планируется завершить через год.