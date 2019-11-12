РИАМО (ПОДОЛЬСК) - 12 ноя. В подмосковном Подольске на станции переливания крови появился новый аппарат, который сэкономит время донора, говорится в сообщении пресс-службы администрации горокруга.

«Медицинское оборудование Подольской станции переливания крови пополнил СОЭ-метр, позволяющий определять скорость оседания эритроцитов в два раза быстрее», – говорится в сообщении.

С 4 по 10 ноября в сдаче крови в Подольске приняли участие 90 человек, благодаря им заготовили 40,5 литра цельной крови. У восьми человек взяли кровь и заготовили около 2,5 литров плазмы, у трех человек взяли кровь для заготовки 16 лечебных доз тромбоцитов.



Доноров ждут на станции в будни с 8:00 до 11:00 по адресу: Подольск, улица Кирова, 9.