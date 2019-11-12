РИАМО (КОРОЛЕВ) - 12 ноя. Порядка 170 человек принимают участие в финальном этапе конкурса «Космос» в Королеве, говорится в сообщении пресс-службы Технологического университета.

Во вторник в ЦДК имени М.И. Калинина состоялась торжественная церемония открытия финального этапа XXXIX Всероссийского молодежного конкурса исследовательских работ и инженерных проектов «Космос», посвященного памяти летчика-космонавта А.А. Сереброва. Конкурс «Космос» проводится Технологическим университетом при поддержке государственной корпорации «Роскосмос», федерального агентства по делам молодежи «Росмолодежь» и Всероссийского молодежного аэрокосмического общества «Союз».

«На начальных этапах участие в конкурсе приняло около 700 человек из 50 регионов России и зарубежья. Около 170 из них, ставших победителями дистанционного этапа, приехали на финальную научно-практическую конференцию в Королев. Финальный этап продлится до 16 ноября», – говорится в сообщении.

Дата открытия заключительного этапа конкурса была выбрана не случайно – 12 ноября 2013 года ушел из жизни Герой Советского Союза, советский космонавт Александр Серебров. Участники мероприятия почтили его память минутой молчания.

Для участников финала подготовлена обширная образовательная и деловая программа с мастер-классами по освоению современных цифровых технологий и экскурсиями на ведущие космические предприятия России.

В рамках заключительного этапа состязаний состоится защита конкурсных работ по 8 тематическим направлениям: практическое ракетное моделирование, проекты ракетно-космической техники будущего, ракетно-космическая техника прошлого и настоящего (модели и макеты), робототехника и электроника, алгоритмы, программные, архитектурные и инфраструктурные решения, прикладная космонавтика, космические исследования: демонстраторы и эксперименты, исследования космоса: астрономия, астрофизика, методическое обеспечение космического образования (секция руководителей).

На торжественной церемонии открытия с напутственными словами и пожеланиями удачи к участникам конкурса обратились ректор Технологического университета Татьяна Старцева, летчик-космонавт, Герой РФ Александр Лазуткин, начальник отдела департамента развития персонала и сопровождения проектов Госкорпорации «Роскосмос» Ксения Трунова, а также советник генерального директора КТРВ Владимир Бугреев.