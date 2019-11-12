РИАМО - 12 ноя. В городском округе Пущино построят семиэтажный многоквартирный дом для переселенцев из аварийного жилья в рамках региональной государственной программы «Переселение граждан из аварийного жилищного фонда в Московской области на 2019-2025 год», говорится в сообщении пресс-службы министерства строительного комплекса Подмосковья.

«В рамках реализации госпрограммы в новый дом планируется переселить 423 человека из 171 аварийного помещения общей площадью 7,7 тысячи квадратных метров», - сказал министр строительного комплекса Московской области Владимир Локтев.

Сейчас застройщик готовит пакет документов для оформления исходно-разрешительной документации. Уже получено согласование архитектурно-градостроительного облика объекта.

Переселение в новостройку планируется до конца 2021 года.