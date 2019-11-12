РИАМО - 12 ноя. Вечером во вторник на дорогах столицы образовались крупные пробки, дорожная ситуация оценивается в семь баллов из десяти, по данным сервиса «Яндекс.Пробки».

Сильнее всего на МКАД загружены участки на северо-западе, юго-западе и востоке. Затруднено движение на Третьем транспортном и Садовом кольцах. Водители потеряют много времени, если поедут по центральным улицам внутри Садового кольца.

Заторы образовались на Волоколамском, Ленинградском, Алтуфьевском шоссе, Щелковском шоссе, Каширском шоссе, Варшавском шоссе, Севастопольском проспекте, Профсоюзной улице, Ленинском проспекте, проспекте Вернадского, Нахимовском проспекте.

По прогнозу сервиса, в 20:00 пробки будут оцениваться в пять баллов. Дороги станут свободными после 21:00.

Ранее ЦОДД предупредил столичных автомобилистов о скользких дорогах из-за заморозков в ночь на 13 ноября.