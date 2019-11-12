РИАМО (БАЛАШИХА) - 12 ноя. В подмосковной Балашихе рабочие приступили к строительству пристройки на 400 мест к школе №30 в микрорайоне Авиаторов Балашихи, объект планируют сдать в эксплуатацию уже в III квартале 2020 года, говорится в сообщении пресс-службы Главгосстройнадзора Московской области.

Строительство пристройки реализуется в рамках госпрограммы Подмосковья «Строительство объектов социальной инфраструктуры». Данный объект входит в список строительства 50 школ президентского национального проекта «Современная школа». Заказчиком выступает администрация Балашихи. Генподрядчиком на объекте является ООО «Строймонтажгрупп».

«В Главгосстройнадзор Московской области поступило извещение о начале строительства пристройки на 400 мест к зданию школы №30, расположенной по улице Летная в городском округе Балашиха. Площадь пристройки составит порядка 2 тысяч квадратных метров», – сказал начальник Главного управления государственного строительного надзора Московской области Артур Гарибян.

Проектом предусмотрено строительство 3-этажного учебного корпуса с блоком начальных классов, кабинетами рекреации и спальными комнатами, административными кабинетами и музыкальным залом. В здании также предусмотрены физкультурно-спортивная зона, зона отдыха, хозяйственная и учебно-опытная зоны.

«Образовательное учреждение после завершения реконструкции смогут посещать 1,5 тысячи учащихся. Плановое завершение строительства пристройки намечено на III квартал 2020 года. Инспекторы выйдут с первой проверкой на объект 2 декабря 2019 года», – заключил Гарибян.