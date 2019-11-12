РИАМО (ПОДОЛЬСК) - 12 ноя. В Подольске горожанин пожаловался на незаконную продажу алкоголя в ночное время в одном из магазинов округа, сообщается на интернет-портале «Добродел».

Житель Подольска написал на портал жалобу на продажу алкоголя в ночное время в одном из магазинов округа. Он отметил, что на пересечении улиц Большая Зеленовская и Карла Маркса ему продали алкогольный напиток после полуночи. При этом чек покупателю не выдали, а уголка потребителя в магазине и вовсе нет.

«Обращение было рассмотрено управлением потребительского рынка администрации округа. Факты реализации алкогольной продукции подтвердились. Магазин «Продукты» не является предприятием общественного питания и не имеет право осуществлять розничную продажу алкогольной продукции с 23:00 до 8:00. Решение данного вопроса относится к компетенции правоохранительных органов. Данное обращение было направлено в правоохранительные органы УМВД России по Подольску для рассмотрения и принятия необходимых мер», – сказал замглавы администрации округа Алексей Кук.

Портал «Добродел» был запущен в 2015 году для обратной связи с жителями муниципалитетов Московской области и оперативного решения проблем на местах.