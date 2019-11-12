РИАМО - 12 ноя. Обновление пассажирского транспорта в 2019 году в Подмосковье позволит сократить средний возраст автобусов на один год, говорится в сообщении пресс-центра Московской областной думы.

Накануне в Видном прошло выездное заседание комитета по вопросам транспортной инфраструктуры, связи и информатизации. Для его участников провели экскурсию в музее пассажирского транспорта на территории Видновского ПАТП.

«В рамках заседания советник генерального директора АО «Мострансавто» Юрий Фельде рассказал о текущем состоянии дел в сфере пассажирских перевозок. Так, он отметил, что в 2017-2018 годах в регионе началось обновление автобусного парка. По его словам, это крупнейшая поставка автобусов в «Мострансавто» за последние пять лет», - говорится в материале.

Только в 2019 году планируется обновить пассажирский транспорт на 630 единиц. В основном это полупригородные автобусы. Кроме сокращения среднего возраста автотехники на один год, в регионе также смогут добиться сокращения расходов. Это станет возможным при переходе на использование дизельного топлива. Также планируется обновление и специальной техники – тягачей-эвакуаторов.

«Директор «Видновского ПАТП» филиала АО «Мострасавто» Евгений Литвинов в свою очередь рассказал об этой работе в Ленинском округе. Так, с 2015 года процент обновления автопарка составил почти 70%, на сегодняшний день на учете 84 автобуса», - отмечается в сообщении.

По итогам заседания председатель профильного комитета Мособлдумы Олег Григорьев вручил диплом регионального парламента за большой вклад в развитие транспортного обслуживания населения трудовому коллективу филиала АО «Мострансавто» «Видновское пассажирское автотранспортное предприятие».