РИАМО (ПОДОЛЬСК) - 12 ноя. В подмосковном Подольске управляющая компания в ЖК «Весенний» попросила собственников, сдающих квартиры, оформить налог, в противном случае ситуацию придется урегулировать с правоохранительными органами, сообщается в группе ООО «Импульс» в соцсети «ВКонтакте».

«Уважаемые собственники и жители ЖК »Весенний«! В наших домах большое количество квартир сдается в найм. Для урегулирования ситуации с правоохранительными органами, на предмет незаконной сделки по сдаче в аренду жилого и не жилого помещения, на уровне государства Вам предоставлено право оформить налог на профессиональный доход- налог на самозанятых», – говорится в сообщении.

УК готова поделиться подробной инструкцией с пошаговыми действиями, как оформить налог.