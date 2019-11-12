РИАМО (КОТЕЛЬНИКИ) - 12 ноя. В подмосковных Котельниках во вторник наградили воспитателей детских садов, которые изготовили своими руками лучшее игровое оборудование, говорится в сообщении пресс-службы администрации горокруга.

Во вторник в детском саду «Детство» Котельников в соответствии с годовым планом работы учреждения состоялся педагогический совет на тему: «Социально-коммуникативное развитие дошкольников в процессе сюжетно-ролевых игр».

«Педагоги обсудили современную практику организации игровой деятельности, роль воспитателя в развитии сюжетно-ролевой игры. Воспитателям вручили подарки за лучшее игровое оборудование, созданное своими руками и руками родителей», - говорится в сообщении.

В материале добавляется, что также воспитатели провели деловую игру по вопросу организации развивающей предметно-пространственной среды для игровой деятельности.