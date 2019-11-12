РИАМО (ПОДОЛЬСК) - 12 ноя. В подмосковном Подольске выявили ряд недочетов при проверке хода капитального ремонта первого этажа горбольницы №1, подрядчик должен устранить их до 15 ноября, сообщил депутат Мособлдумы Павел Максимович.

Во вторник в рамках исполнения поручений фракции ВПП «Единая Россия» Московской областной думы по контролю партийного проекта «Здоровое будущее» осуществил плановую проверку капитального ремонта на первом этаже в ГБУЗ МО «Подольская городская поликлиника №1». Совместно с заместителем главы администрации Подольска Евгением Соловьевым, главным врачом учреждения Натальей Архиповой и субподрядчиком проинспектировали ход ремонта.

«В предыдущий раз на объекте мы были 1 ноября. В этот раз, к великому сожалению, выявлено очень много недоработок и недочетов, причем на ряде из них мы делали акцент при прошлом инспекционном посещении. Без устранения выявленных нарушений и окончательного устранения всех недочетов работы приняты не будут. Насколько выполнят свои обязательства строительные организации, планирую увидеть в ближайшую пятницу (15 ноября - ред.)», – написал Максимович на своей странице в соцсети «ВКонтакте».

По его словам, представителям подрядной и субподрядной организаций еще раз напомнили, что данный объект – медицинское учреждение и, следовательно, требования к отделочным материалам и выполняемым строительным работам соответствующие, все должно соответствовать СанПиНу и другим утвержденным нормам и правилам.