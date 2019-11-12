РИАМО - 12 ноя. За 10 месяцев 2019 года количество жалоб, связанных со школьными проблемами в Подмосковье, сократилось почти в два раза, в регионе действует проект «Бесконфликтная школа», сообщила журналистам уполномоченный по правам ребенка в Московской области Ксения Мишонова.

«Количество жалоб уменьшилось. В прошлом году за 10 месяцев у нас было 137 жалоб, связанных со школьными конфликтами. В этом году в два раза меньше - 70 жалоб», - сказала Мишонова.

Она добавила, что для того, чтобы понять масштаб проблем школьных конфликтов, в Московской области стартовал проект «Бесконфликтная школа», в рамках которого был проведен опрос. В нем приняли участие порядка шести тысяч учителей и 14 тысяч школьников.

Опрос показал, что в большинстве случаев учителя осознают необходимость вмешиваться в конфликты между учениками, привлекать администрацию учреждения и родителей конфликтующих.