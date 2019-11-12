РИАМО (ЛЮБЕРЦЫ) – 12 ноя. Вывоз мусора с контейнерных площадок подмосковных Люберец происходит несвоевременно из-за регулярно возникающих проблем с проездом спецтехники к местам погрузки отходов, сообщил «РИАМО в Люберцах» представитель регионального оператора «ЭкоЛайн-Воскресенск».

Ранее жители округа пожаловались в группе «Типичные Люберцы» в соцсети «ВКонтакте» на бездействие регоператора, ответственного за вывоз отходов. Они подчеркнули, что горы мусора на помойках скопились не в одном районе, а по всем Люберцам.

«В Люберцах регулярно возникают затруднения с проездом спецтехники к контейнерным площадкам. Причина – высокая запаркованность дворовых территорий. Ежедневно водители и контролеры регоператора фиксируют не менее 10 случаев перекрытия подъезда мусоровоза к контейнерным площадкам», – сказал представитель.

По его словам, самыми проблемными в плане проезда в микрорайоне Красная горка являются следующие адреса: проспект Гагарина, дома №№26 корпус 3 и 22 корпус 2. В микрорайоне Самолет аналогичная ситуация – чаще всего нерадивые водители перекрывают подъезд к контейнерам по адресам: улица Вертолетная, дома №№14, 16, 18; улица Озерная, дом №3, улица Камова, дом №6 корпус 1, улица Дружбы, дома №№3 корпус 1, 5 корпус 1, 7 корпус 1.

«Спецтехника вынуждена несколько раз в день возвращаться на такие точки и ждать момента, когда проезд к емкостям будет свободен. Регоператор постоянно находится на связи с управляющими компаниями и администрацией и в оперативном режиме вынужден искать владельцев таких автотранспортных средств», – добавил представитель.

В ряде случаев УК устанавливает во дворах специальные ограждения – полусферы, которые препятствуют парковке в неположенном месте.

«Отметим, что стоянка автотранспорта вблизи контейнерной площадки – это нарушение, которое влечет наложение штрафа в соответствии с КоАП Московской области», – подчеркнул он.

16 и 17 ноября регоператор совместно с жителями, УК и надзорными органами проведет в Люберцах рейд по проблеме запаркованности дворов и выработает комплекс мер по разрешению возникшей ситуации.

«Для обеспечения своевременного графика вывоза отходов регоператор убедительно просит граждан не парковать личный автотранспорт вблизи контейнерных площадок», – заключил представитель регоператора.

Любые вопросы, связанные с вывозом мусора, можно задать на сайте регионального оператора «ЭкоЛайн-Воскресенск», для этого необходимо заполнить заявку в разделе «Обратная связь». С представителями регоператора можно связаться по телефону горячей линии: +7(800)511-76-72, график работы – ежедневно с 08:00 до 20:00.