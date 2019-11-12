РИАМО - 12 ноя. В России молодежью считаются люди в возрасте от 14 до 30 лет, в Московской области по состоянию на 1 января 2019 года проживало 1,383 миллиона молодых людей, говорится в сообщении оргкомитета Всероссийской переписи населения 2020 года.

«Это составило 18,4% от жителей региона, из них 51,8% приходилось на мужчин, 48,2% – на женщин», - отмечается в материале.

Этот возрастной период ознаменован активной учебой, работой, молодые люди вступают в браки, разводятся, заводят детей. В 2018 году в Московской области 234 молодых человека поспешили зарегистрировать официальный брак в возрасте 16-19 лет.

Несмотря на ранние браки, среди 18-19-летних жителей Подмосковья уже зарегистрированы официальные разводы у 27 молодых мужчин, которые прожили в браке не более трех лет. Число молодых женщин, вступивших в официальные отношения, значительно выше - 129, однако и у них брак не продлился более трех лет.

Среди 15-17-летних жительниц Подмосковья число рожденных детей достигло 332, из них в официальном браке появилось на свет 83 ребенка.

Предстоящая Всероссийская перепись населения 2020 года поможет выявить проблемы, с которыми сталкивается молодежь, и определиться с дальнейшими программами социально-экономического развития страны.

Всероссийская перепись населения пройдет с 1 по 31 октября 2020 года с применением цифровых технологий.