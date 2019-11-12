РИАМО - 12 ноя. Врачи в Люберцах успешно прооперировали 30-летнюю девушку, которая на протяжении более 10 лет ела волосы, что привело к скоплению волос в желудочно-кишечном тракте, она страдала трихофагией — навязчивым поеданием волос, говорится в сообщении пресс-службы министерства здравоохранения Подмосковья.

«Девушка ела волосы еще со школы, но не придавала этому значения. В результате из волос образовался слепок желудка с консистенцией войлока размерами 20х15 сантиметров. Мы извлекли волосяной ком из желудка эндоскопическим методом, через небольшие проколы и разрез в косметически незначимой зоне», - сказал врач-хирург, заведующий кафедрой экспериментальной и клинической хирургии Николай Матвеев.

В настоящий момент пациентка хорошо себя чувствует. Она уже готовится к выписке из медучреждения.

Трихофагия — это довольно редкое явление. В народе это заболевание называют «синдромом Рапунцель». Как отметил главный врач Центральной клинической психиатрической больницы Московской области Борис Белозеров, если болезнь вовремя не диагностируют, то она может привести к летальному исходу.