РИАМО - 12 ноя. Ночью с 12 на 13 ноября ожидаются заморозки — температура воздуха опустится до -1 градуса, дороги могут быть мокрыми и скользкими, сообщается в Twitter-аккаунте Центра организации дорожного движения Москвы.

«Осторожнее на дороге: будет скользко и/или мокро. Держите дистанцию. Это не тот день, когда стоит гордиться умением «пройти в миллиметре», - говорится в сообщении.

При этом водителям напомнили о том, что всегда можно пересесть на Московский метрополитен.

В ночь на 13 ноября будет облачно с прояснениями, местами образуется туман. Температура составит минус 1 – плюс 1 градус. Из-за тумана в Московском регионе даже объявили «желтый» уровень опасности погоды.

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