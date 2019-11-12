РИАМО (КРАСНОГОРСК) - 12 ноя. За два дня в подмосковном Красногорске в результате наезда автотранспорта пострадали 4 пешехода, в том числе два несовершеннолетних, сообщил заместитель начальника отдела ГИБДД УМВД России по городскому округу Красногорск подполковник полиции Максим Поляков.

«Одиннадцатого ноября на Пятницком шоссе произошло дорожно-транспортное происшествие (ДТП) – наезд на пешеходов. В результате ДТП пострадали два пешехода, один из которых несовершеннолетний ребенок», – сказал Поляков.

Аналогичный случай произошел в поселке Нахабино на автодороге. Там также на нерегулируемом переходе пострадали два пешехода, один из которых несовершеннолетний ребенок.

Поляков отметил, что в обоих случаях в результате ДТП пешеходы получили травмы и на автомобилях скорой медицинской помощи были доставлены в больницу. По фактам данных ДТП проводится проверка, по результатам которой будут установлены причины случившегося.

«Госавтоинспекция городского округа Красногорск настоятельно рекомендует водителям заблаговременно снижать скорость перед пешеходными переходами», – подчеркнул Поляков.

Кроме того, он напомнил пешеходам о необходимости использовать световозвращающие элементы на одежде во время передвижений по проезжей части в темное время суток или в условиях недостаточной видимости.

«Уделите особое внимание юным участникам дорожного движения. Проконтролируйте, чтобы на ваших детях всегда были элементы со световозвращающим покрытием», – заключил Поляков.