РИАМО - 12 ноя. Столичный метрополитен определит транспортную компанию, которая возьмет на себя часть работы по перевозке и обслуживанию пассажиров Московского центрального кольца (МЦК), сообщается на сайте RosTender.info.

«Объявлен тендер, с победителем которого заключат контракт на 214,829 миллиарда рублей. Договор будет действовать 15 лет - с начала будущего года до конца 2034 года», - говорится в сообщении.

Как отмечается в материалах тендера, подрядчику предстоит «оказание агентских услуг по осуществлению комплекса юридических и фактических действий, направленных на обеспечение транспортного обслуживания МЦК». При этом будет задействован 51 состав по пять вагонов, отвечающих техническим требованиям метрополитена.

Заявки на участие в тендере принимаются до 25 ноября, победителя планируют объявить 4 декабря.

Сейчас по МЦК в рабочие дни курсируют 177 пар поездов «Ласточка» ежесуточно, в выходные – 150 пар. Организация пассажирских перевозок по МЦК возложена на ГУП «Московский метрополитен», перевозчиком является ОАО «Российские железные дороги».

Всего на Московском центральном кольце 31 транспортно-пересадочный узел. Запуск пассажирского движения на МЦК состоялся в сентябре 2016 года.

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