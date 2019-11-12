РИАМО (ПОДОЛЬСК) - 12 ноя. Пешеходный переход на Юбилейной улице подмосковного Подольска планируют обустроить до 20 августа 2020 года, сообщается на интернет-портале «Добродел».

Жительница Подольска написала на портал обращение с просьбой обустроить пешеходный переход на автодороге по улице Юбилейная. Она отметила, что в текущем году по данной улице открыли автодорогу, однако у дома №2, где находится магазин, не предусмотрели пешеходный переход. Она также добавила, что жители вынуждены перебегать дорогу для того, чтобы добраться до магазина.

«Администрация Подольска рассмотрела обращение по вопросу обустройства пешеходного перехода на автодороге по улице Юбилейная и сообщает, что указанная дорога является дорогой местного значения. Работы по обустройству пешеходного перехода включены в производственную программу ремонта на 2020 год со сроком выполнения работ до 20 августа 2020 года», – сообщается в ответе администрации округа.

Портал «Добродел» был запущен в 2015 году для обратной связи с жителями муниципалитетов Московской области и оперативного решения проблем на местах.