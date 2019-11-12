РИАМО (ДОМОДЕДОВО) – 12 ноя. Выставка домодедовского скульптора Натальи Сысенко «Скульптуры в пространстве» откроется 16 ноября в Центральной библиотеке имени Анны Ахматовой, сообщается в официальной группе комитета по культуре, делам молодежи и спорту администрации городского округа в соцсети «ВКонтакте».

«Выставка «Скульптуры в пространстве» Натальи Сысенко предоставит зрителю уникальную возможность заглянуть в творческую лабораторию домодедовских скульпторов», – говорится в сообщении.

Презентация состоится 16 ноября в 13:00 в библиотеке имени Анны Ахматовой по адресу: улица Коломийца, дом №9. Продлится выставка до 30 ноября.

«У всех пришедших в этот день в библиотеку появится шанс получить авторский подарок – оригинальные часы!» – добавляется в сообщении.