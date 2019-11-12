РИАМО (ПОДОЛЬСК) – 12 ноя. В ходе ремонта школы №28 в подмосковном Подольске на ее стадионе установили новое спортивное ядро с беговой дорожкой, баскетбольной и волейбольной площадками, сообщил депутат Мособлдумы Павел Максимович.

В рамках исполнения поручения фракции «Единая Россия» Максимович совместно с депутатом совета депутатов Подольска Александром Скобенниковым проинспектировал ход проведения капитального ремонта в школе №28 на улице Большая Серпуховская, 20/1. Директор учреждения Людмила Телиженко показала, как благоустраивают территорию школы.

«Совместно осмотрели уже установленное новое спортивное ядро с беговой дорожкой, баскетбольной и волейбольной площадками, спортивной площадкой с тренажерами, футбольным полем с искусственным покрытием. После ремонта в образовательном учреждении появятся хорошо обустроенные кабинеты, увеличится количество раздевалок – отдельные для учащихся младшего, а также среднего и старшего звена. Обновится спортивный зал, появится большая столовая и буфет, который отремонтируют в соответствии с современными требованиями», – написал Максимович на своей странице в соцсети «ВКонтакте».

Также депутат прошел по второму этажу школы, где полным ходом идут строительные работы. В здании образовательного учреждения все еще идут демонтажные работы, проводится полный комплекс работ по замене внутренних коммуникаций, электрики и прочего, где-то уже отштукатурены стены. На время капремонта учащихся распределили по общеобразовательным учреждениям округа – в школы №№12 и 16.

Финансирование капремонта школы ведется из регионального бюджета по государственной программе «Образование Подмосковья» при софинансировании из бюджета муниципалитета. Сроки завершения работ по контракту – февраль 2020 года.