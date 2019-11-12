РИАМО (КРАСНОГОРСК) - 12 ноя. Надземный пешеходный переход через железнодорожные пути от центральной части Красногорска к микрорайону Южный планируют спроектировать в 2021 году, сообщил представитель администрации горокруга.

Пользователь поинтересовался в Instagram-аккаунте главы муниципалитета Эльмиры Хаймурзиной, когда сделают переход от Райцентра к микрорайону Южный. Он выразил обеспокоенность, что с запуском линии МЦД и сокращением интервала движения электропоездов до 5-7 минут, переход станет опасным для жизни пешеходов.

«Проектирование надземного пешеходного перехода запланировано на 2021 год», – ответил в комментариях представитель администрации.