РИАМО - 12 ноя. После ликвидации пожара в одном из частных домов в деревне Таллицы городского округа Истра были обнаружены тела двух погибших в огне мужчин, говорится в сообщении пресс-службы Главного следственного управления СК РФ по Московской области.

По данному факту следственным отделом по городу Истра инициировали доследственную проверку.

«По предварительным данным погибшие долгое время злоупотребляли спиртными напитками. Причиной пожара вероятно явилось самопроизвольное воспламенение электрообогревателя», - отмечается в сообщении.

Уже назначена судмедэкспертиза и пожарно-техническая экспертизы. Следователи проводят целый комплекс проверочных мероприятий с целью установления причин и обстоятельств происшествия. По результатам проверки будет принято процессуальное решение.